Viaplay neemt presentator Kamphues over van Ziggo Sport

Streamingdienst Viaplay heeft een nieuwe naam aan hun Formule 1-team toegevoegd. Ze hebben Rob Kamphues overgenomen van Ziggo Sport. Kamphues zal bij Viaplay meerdere programma's omtrent de Formule 1 gaan presteren, hij is na Robert Doornbos de tweede grote naam die Ziggo Sport verlaat.

Kamphues was bij Ziggo Sport jarenlang het gezicht van de Formule 1. Toen Ziggo na 2021 de uitzendrechten van de Formule 1 verloor, bleef hij programma's omtrent de autosport presteren bij de sportzender. Nu stapt hij over naar Viaplay, dat in 2022 de uitzendrechten overnam van Ziggo Sport. Vanaf 1 januari gaat hij aan de slag bij Viaplay, waar hij volgens de zender meerdere programma's omtrent de koningsklasse van de autosport gaat presenteren.

Viaplay komt naast de live-uitzendingen rondom de kwalificaties en de race die worden gepresenteerd door Amber Brantsen, met een aantal nieuwe shows. Deze programma's op vrijdag, zondag en maandag worden gepresenteerd door Kamphues. Hij zal ook een theatershow gaan ontwikkelen. In een statement reageert hij verheugd: "Na een aantal geweldige jaren bij Ziggo Sport wordt het tijd voor een volgende stap. De komende jaren wordt het nog spannender in de Formule 1 en dan is het geweldig om met Viaplay zo dicht op het vuur te zitten. Ik verheug me er ook op om weer te worden herenigd met mijn racemaatje Tom Coronel om samen met hem en andere oude bekende de boel op stelten te zetten in de studio."