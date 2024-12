NOS en Ziggo Sport verliezen uitzendrechten F1-samenvattingen

Streamingdienst Viaplay kwam vandaag met groot nieuws naar buiten over hun Formule 1-uitzendingen in Nederland. Ze nemen presentator Rob Kamphues over van Ziggo Sport, maar daarnaast verandert er nog meer. Ze gaan de koningsklasse exclusief uitzenden, en dat is slecht nieuws voor de NOS en Ziggo Sport.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Dat betekende dat fans een abonnement bij de streamingdienst moesten nemen om de sport te zien. Toch konden ze ook bij andere zenders terecht voor samenvattingen. De NOS en Ziggo Sport hadden namelijk een overeenkomt bereikt voor het uitzenden van de samenvattingen. Daarnaast zond de NOS de Nederlandse Grand Prix uit op NPO1.

Hier komt nu echter een einde aan, want voor 2025 hebben ze nog geen overeenkomst bereikt met Viaplay. Viaplay-baas Marco Zwaneveld lijkt dit te bevestigen in het persbericht waarin de komst van Kamphues wordt aangekondigd: "We hebben de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan onze Formule 1-programmering. In 2025 beginnen we aan een nieuw hoofdstuk waarin de Formule 1 exclusief te zien is op Viaplay en Viaplay TV. De komst van Rob Kamphues voegt nog meer ervaring en creativiteit toe aan ons team. Met Amber Brantsen, Rob en Anne-Greet Haars in huis kunnen we de F1-liefhebbers om hun wenken bedienen." Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van F1 TV in Nederland.