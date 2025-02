Kimi Antonelli voelt geen schaduw van Ferrari

De kersverse Italiaanse rookie, Andrea Kimi Antonelli, denkt niet dat de steun van de Tifosi aan Ferrari een grote impact zal hebben op het enthousiasme voor de Mercedes-debutant voor de start van het seizoen.

Antonelli, nog maar 18 jaar, neemt zoals bekend het veelbesproken stoeltje van Lewis Hamilton over, die naar de Italiaanse renstal is vertrokken; dat heeft heel wat losgemaakt in Maranello.

Italiaans succes

Na Alberto Ascari, die in 1952 en 2953 wereldkampioen werd, is er eigenlijk geen Italiaanse coureur succesvol geweest. Daardoor is het logisch dat de Tifosi, de grote fangroep en aanhangers van Ferrari, ook dit seizoen hun volledige aandacht zouden gaan focussen op Ferrari in plaats van de jonge Antonelli.

Met die mogelijkheid werd de Italiaan ondervraagd tijdens het F1 75 Live-evenement. Hij zegt veel steun van thuis te hebben richting zijn F1-debuut. Antonelli zelf denkt positief over de Tifosi: "De Tifosi hebben echt een grote passie voor Ferrari,” vertelde Antonelli aan internationale media. "Maar ik denk dat ze erg enthousiast zijn over een leuke Italiaanse coureur. Er is al een hoop hype. Ik denk dat het geweldig is. Er is zo'n positieve energie en ik kijk er echt naar uit om het meest te racen in mijn twee thuisraces (Imola en Monza, red.). Want weet je, veel mensen zijn erg enthousiast."

De rookie zegt niet bang te zijn om overschaduwd te worden door het grote Ferrari: "Om eerlijk te zijn voel ik niet echt schaduw. Maar ik bedoel, we zullen zien hoe het gaat lopen."

Verwachtingen

Tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen zullen de Tifosi wel gespannen zitten toe te kijken hoe hun team en Italiaanse coureur het doen. Wel zal Kimi Antonelli zijn verwachtingen moeten gaan managen, want in de junior-eenzitters was hij steeds een van de beste en dit zorgde voor een hele hype.

De jonge coureur heeft zelf ook gezegd niet te veel te verwachten: "Wat ik echt ga doen, is proberen me te concentreren op het proces," zei hij. "Ik probeer er ook van te genieten. Maar wat ik zeker wil doen is beginnen met een goed ritme en van daaruit proberen verder te bouwen en consistent te zijn. Natuurlijk zal de mindset altijd hetzelfde zijn. Dus proberen om de baan op te gaan, te winnen en het zo goed mogelijk te doen. Maar je moet tegelijkertijd realistisch zijn. Want het niveau is super competitief."