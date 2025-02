Russell verklapt nieuwe valstrik van Mercedes

George Russell heeft meer details gegeven over de 'nieuwe valstrik' van de Mercedes W16, nadat hij hintte op een 'significante verandering' bij de auto van dit jaar. Afgelopen seizoen wist de Brit twee overwinningen op zijn naam te zetten, maar werd het team van Mercedes vierde in het constructeurskampioenschap.

Het team eindigde achter McLaren, Ferrari en Red Bull, dus is er een grote aanpassing nodig aan de auto liet de Brit weten.

Veranderingen

Russell, die sprak op het moment dat het doek van de uitdager van het team uit 2025 zou worden getrokken, zei dat er een verandering op komst was voor de nieuwe auto van het team, nu het laatste jaar van het huidige Formule 1-reglement van kracht wordt. Hij vertelde de media in Londen: “Om eerlijk te zijn denk ik dat het dit jaar een belangrijke verandering wordt.

"Elk jaar hebben we een probleem ontdekt, opgelost en een nieuw probleem gecreëerd en dit jaar zijn we waarschijnlijk veel gedisciplineerder geweest bij elke verandering die we hebben gemaakt. We zijn grondiger dan ooit geweest op het gebied van de simulator, gewoon om ervoor te zorgen dat we niet in een nieuwe val lopen. En tot nu toe is het een redelijke stap."

Extra informatie

Hij gaf echter iets meer details over wat dat betekende en legde uit dat het proces bij het team in de aanloop naar dit jaar gaat over het vinden van de juiste balans met de aanpassingen door niet 'te ver te gaan' in de ene of andere richting.

“Dus we hebben veel meer vooruit gedacht dan we in het verleden hebben gedaan en dat is heel normaal in de wereld van aerodynamica als je aan het ontwikkelen bent in de windtunnel. Maar als je de karakteristieken van de auto verandert en hoe hij zal sturen en hoe hij voor ons zal aanvoelen, als je de voorkant sterker maakt, gaat dat ten koste van de achterkant. En als je te ver gaat, is dat net zo goed een probleem als het de andersom is."

Toen hem werd gevraagd naar de 'valstrik' waar hij op doelde, zei Russell: “Ik denk dat we de afgelopen jaren zo gefocust waren op het oplossen van het probleem, dat we niet vooruit keken naar de problemen die dat in de toekomst zou veroorzaken."