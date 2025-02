Italiaanse politie grijpt in na vandalisme Ferrari-fans

Het team van Ferrari kwam deze week de baan met de nieuwe SF-25. Op het circuit van Fiorano werkte het team de shakedown af, en dat trok veel bekijks. Eén fan ging wel heel ver, en hij heeft een boete ontvangen.

Ferrari staat deze winter in de spotlights in de Formule 1. Dat heeft vanzelfsprekend te maken met de komst van Lewis Hamilton. De eerste Ferrari-rondjes van Hamilton trokken al veel bekijks, maar om woensdag stond er nog meer vlok rondom het circuit van Fiorano. Charles Leclerc en Hamilton reden allebei een dagdeel met de gloednieuwe auto. Tijdens zo'n filmdag draait het vooral om kennismaken met de auto, aangezien er weinig data kan worden verzameld.

Heggenschaar

Rondom de baan bij de Ferrari-fabriek stonden woensdag honderden fans. De beelden van de enthousiaste fans gingen de wereld over. Eén fan ging viraal, want hij had een heggenschaar meegenomen. De in het rood gehulde man knipte een aantal takken van de bomen om beter zicht te hebben op de baan. Daar bleef het echter niet bij, want hij besloot ook een hele boom om te hakken. Het werd met luid gejuich ontvangen door de andere fans, maar de politie was iets minder enthousiast.

Boete

La gente cortando arboles en Fiorano para poder ver el Ferrari. #F1 pic.twitter.com/it2VW5s54P — BoxInThisLap (@BoxInThisLap) February 19, 2025

De desbetreffende fan kan namelijk een boete op de deurmat verwachten. De politie van Fiorano Modanese heeft bekendgemaakt dat de man wordt beboet voor het vernielen van de natuur op een openbare plek, terwijl hij hier geen toestemming voor had gekregen. De lokale politie heeft niet bekendgemaakt wat de hoogte van de boete is. De fan is door de politie op de beelden op sociale media herkend, en dat betekent dat hij de boete thuisgestuurd zal krijgen. Het enthousiasme van de fans is in ieder geval groot, bij Ferrari willen ze dit jaar echt een gooi gaan doen naar de wereldtitel.