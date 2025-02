FIA komt met nieuwe verplichting voor F1-coureurs

De Formule 1 gaat ingrijpen om oververhitting bij de coureurs te voorkomen. Het onderwerp staat al geruime tijd bovenaan de agenda van de FIA, en het lijkt er nu op dat er een opvallende verplichting komt. Vanaf 2026 moeten coureurs verplicht koelvesten dragen.

De Grand Prix van Qatar in 2023 schudde de FIA wakker op het gebied van oververhitting. De omstandigheden tijdens deze race waren zo zwaar, dat meerdere coureurs fysieke problemen kregen. Logan Sargeant moest opgeven met oververhittingsverschijnselen, Lance Stroll kon amper uit zijn auto komen en meerdere coureurs vielen bijna flauw. De FIA ging aan de slag en er gaat op dit gebied veel veranderen.

Speciale koelvesten

De FIA keek in eerste instantie naar een koelsysteem voor de cockpit. Volgens Motorsport.com werd hier uitgebreid onderzoek naar gedaan, maar de FIA legde de ontwikkeling stil omdat het te ingewikkeld was om de aanpassingen door te voeren. Er werd een speciaal koelvest ontwikkeld dat de coureurs onder hun racepak kunnen dragen tijdens een race. Het is geen makkelijke opgave, want het kledingstuk moet wel voldoen aan de regels omtrent brandveiligheid.

Verplicht vanaf 2026

Het gaat om een vest waarbij er buizen over het bovenlichaam lopen die een gekoelde vloeistof rondpompen. In een speciale kast is een microprocessor geplaatst, ook zit hier de technologie die nodig is om de temperaturen rondom het lichaam van de coureur laag te houden in. Motorsport.com meldt dat de coureurs de nieuwe koelvesten dit jaar nog niet verplicht hoeven te dragen tijdens de warme races. Daar gaat echter wel verandering inkomen, want vanaf 2026 moeten alle coureurs verplicht dit systeem gaan dragen. Het vest zorgt wel voor extra ballast, en als een coureur er nu voor kiest geen koelvest te dragen, dan wordt er extra gewicht toegevoegd aan de cockpit. Hierdoor ontstaat er geen oneerlijk voordeel.