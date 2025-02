Wolff ontkent problemen met 'amigo' Ineos

Het team van Mercedes leek zich eind vorig jaar in een lastige situatie te bevinden. Recent gingen er geruchten rond over een mogelijk vertrek van aandeelhouder Ineos. Dit ging echter niet door, en volgens teambaas Toto Wolff waren alle verhalen onjuist.

Het team van Mercedes heeft drie aandeelhouders: het moederbedrijf van Mercedes, Toto Wolff en Ineos. Het bedrijf is eigendom van de steenrijke Brit Sir Jim Ratcliffe. Hij investeert in meerdere sporten en sportclubs, en hij is dus ook één van de belangrijkste mensen binnen het team van Mercedes. Volgens The Telegraph ontstond er eind vorig jaar een lastige situatie, en dreigde Ineos te vertrekken bij Mercedes. Ratcliffe bedacht zich echter op het allerlaatste moment.

Drie amigo's

Het had voor een gespannen situatie binnen Mercedes kunnen zorgen, maar Ineos is dus gebleven. Voorafgaand het F1 75 Live-evenement in Londen stelde Mercedes-teambaas Wolff bij Sky Sports News dat het allemaal niet klopte: "Het werd nooit overwogen. Jim Ratcliffe is één van de drie amigo's: Mercedes, Jim en ik! We zouden nooit uit elkaar gaan. Hij is een geweldige sponsor. We hebben meerdere projecten samen gehad. Geen enkel zaak die je in het nieuws leest zal daar verandering in brengen."

Minder sponsorstickers

Bij Mercedes blijven ze stellen dat er nooit werd gesproken over een mogelijk vertrek van Ineos. Na de berichtgeving van The Telegraph werd dit dan ook snel ontkend door de Duitse renstal. Ook tegenover Sky Sports News is de woordvoerder van Mercedes er nogal duidelijk over: "Er zijn op geen enkel moment discussies gevoerd over het veranderen van de aandeelhouders. Het sponsorship van Ineos blijft bestaan en is stabiel." Het is een opvallende bewering van Mercedes, want tijdens de launch van de nieuwe livery bleek dat de logo's van Ineos veel minder prominent aanwezig zijn dan in de voorgaande jaren het geval was.