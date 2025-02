Mercedes voorkwam op het nippertje megacrisis

Het lijkt erop dat het team van Mercedes een zware periode achter de rug heeft. De Duitse renstal heeft de steun van een aantal grote geldschieters. Het scheelde waarschijnlijk niet zoveel, of Mercedes had afscheid moeten nemen van de belangrijke partner Ineos.

Het team van Mercedes heeft drie aandeelhouders. Het moederbedrijf van Mercedes, teambaas Toto Wolff en Ineos hebben allemaal een even groot deel van de aandelen in handen. Wolff treedt regelmatig op de voorgrond, en de logo's van Ineos waren altijd te zien op de wagens. Het bedrijf van de steenrijke Brit Sir Jim Ratcliffe investeert veel in sport, en Mercedes was het paradepaardje van het bedrijf.

Opluchting

Volgens The Telegraph hing de samenwerking aan een zijden draadje. De Britse krant meldt dat een vertrek van Ineos van Mercedes eind vorig jaar dicht bij was. Het moederbedrijf van Mercedes zou dicht bij het uitkopen van het bedrijf van Ratcliffe zijn geweest. De Britse zakenman veranderde echter op het allerlaatste moment van gedachten, waardoor hij toch niet is vertrokken bij Mercedes. Het was een flinke opluchting voor de Duitse renstal.

Stabiele relatie

Ineos zorgde in de afgelopen weken voor veel opschudding. Ze hielden hun investeringen in de sportwereld tegen het licht, en dat zorgde voor veel twijfel. Op de nieuwe Mercedes die gisteravond werd gepresenteerd viel wel op dat de logo's van Ineos veel minder prominent aanwezig was. Bij het team van Mercedes lijken ze zich op dit moment geen zorgen meer te maken. Tegenover The Telegraph liet een woordvoerder van Mercedes weten dat de relatie met Ineos voort blijft bestaan, en dat de relatie stabiel is. Voor Mercedes was het dus een onrustige periode, terwijl ze dat niet kunnen gebruiken. Op de baan willen ze terugslaan, nadat ze in de voorgaande jaren niet stabiel konden presteren. Met George Russell en Andrea Kimi Antonelli achter het stuur moet daar nu verandering in komen.