Red Bull sluit nieuwe deal met belangrijke teamsponsor

Het team van Red Bull Racing presenteerde gisteravond de nieuwe kleurstelling voor de RB21. De livery zag er ongeveer hetzelfde uit als in de voorgaande jaren, maar één sponsorstickers wordt nu uitgelicht. Red Bull heeft namelijk een hernieuwde deal getekend met Hexagon.

Red Bull moest eind vorig jaar afscheid nemen van de grote sponsor ByBit. De logo's van dit bedrijf zijn van de wagens verdwenen, maar daarvoor zijn een aantal nieuwe namen in de plaats gekomen. Ze hebben een samenwerking gesloten met Gate.io, en de logo's zijn op de plaats gekomen van deze oude sponsor. Daarnaast hebben ze ook een aantal andere deals verlengd.

Nieuwe deal

Red Bull kondigt vandaag de vernieuwing van het contract met Hexagon aan. Ze werken al achttien jaar lang samen met het bedrijf. Ze hebben de deal nu verbeterd, en Hexagon zal zich nu ook gaan bemoeien met het simraceteam van Red Bull. Daarnaast zullen de logo's van het technologiebedrijf ook om de wagens van Max Verstappen en Liam Lawson verschijnen. Op de RB21 staan de logo's dit jaar op het onderste gedeelte van de sidepod, vlak onder het logo van titelsponsor Oracle.

Trotse Horner

Bij Red Bull zijn ze heel erg blij met de nieuwe deal met Hexagon. Red Bull-teambaas Christian Horner is er opvallend enthousiast over in het persbericht van zijn team: "Hexagon heeft als gewaardeerde partner een cruciale rol gespeeld in het succes dat we gedurende een lange periode hebben behaald. Voor ons zijn onze technologiepartners van cruciaal belang en we zijn dan ook heel erg selectief als het aankomt op met wie wij gaan samenwerken. Hexagon zal onze strijd in de komende jaren gaan waarborgen."Hexagon is de innovatieve partner van Red Bull, en bij het bedrijf zelf zijn ze ook zeer tevreden met de hernieuwde samenwerking. De logo's waren al te zien tijdens de onthulling op dinsdag.