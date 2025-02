Met deze wagen gaat McLaren op jacht naar de dubbel

Het laatste team heeft hun kleuren voor het nieuwe Formule 1-seizoen aan de wereld laten zien. Constructeurskampioen McLaren betrad als tiende team het podium in de O2 Arena. Met deze bolide gaan ze op jacht naar de dubbel: de heilige graal voor het team.

Met een prachtig eerbetoon aan het verleden begon McLaren aan hun presentatie. Ze brachten een viertal historische wagens op het podium. Onder meer de wagens van Emerson Fittipaldi en Ayrton Senna waren te zien. McLaren bracht de beker van de constructeurstitel mee, en ze hadden Martin Brundle ingehuurd als presentator. De Britse oud-coureur kreeg de eer om het laatste deel van de show aan elkaar te praten.

Shakedown

McLaren ging vorige week al de baan op met de MCL39. Op het circuit van Silverstone werkten ze hun shakedown af. Lando Norris en Oscar Piastri kregen allebei de kans om toen met de auto te rijden. De wagen was op dat moment echter nog gehuld in een camouflage-kleurstelling. Nu zijn de echte kleuren getoond, en er zijn weinig verschillen vergeleken met vorig jaar.

Jacht op de titel

De auto is wederom oranje, de papajakleur. Op de wagen zijn tevens veel zwart vlakken te zien, iets wat ook het geval was in het afgelopen kampioensjaar. Voor Lando Norris en Oscar Piastri wordt het een belangrijk jaar, want ze moeten McLaren de titel gaan brengen. Op de wagen waren veel sponsorstickers te zien, waaronder die van Android en Mastercard. McLaren beschikt over een grote hoeveelheid sponsors. Het is een grote omslag, want de wagens waren nog niet eens zo lang geleden een leeg canvas. Nu is daar verandering ingekomen, en met de kleurrijke bolide wordt de titeljacht geopend. Veel teams denken dat McLaren het te kloppen team is. De concurrentie moet op jacht gaan, anders kan McLaren een grote slag gaan slaan in de koningsklasse.