Mercedes jaagt op succes: de nieuwe kleuren van de Zilverpijlen

Het eerste topteam heeft het doek getrokken van hun nieuwe auto. Het was zojuist de beurt aan het team van Mercedes op het podium in de O2 Arena in Londen. Hierdoor weet de wereld nu hoe de titeluitdager van George Russell en Andrea Kimi Antonelli er uit ziet.

Het team van Mercedes sloot eind vorig jaar een belangrijk hoofdstuk uit hun geschiedenis af. Ze namen afscheid van Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen is vertrokken naar Ferrari. Het is een groot verlies voor de Duitse renstal, maar met Antonelli hebben ze een ster van de toekomst aangetrokken. Hij is nog maar 18 jaar oud, en hij is dan ook de jongste coureur van het veld.

Wisselvallig

Mercedes wil dit jaar revanche gaan nemen in de Formule 1. Ze hebben een aantal teleurstellende seizoenen achter de rug. In 2024 waren ze veel te wisselvallig om echt een vuist te kunnen vormen in de duels met de andere grote teams. Nu willen ze de rivalen van Ferrari, McLaren en Red Bull Racing gaan verslaan. Zonder Hamilton, maar met veel ervaring willen ze gaan schitteren in de koningsklasse van de autosport.

Ambitieus

De kleuren die succes moeten brengen zijn nu aan de wereld getoond. Op het podium in de O2 Arena werd de showcar het podium opgerold, terwijl een groep monteurs de banden wisselde. Het was weer een nieuw element op een vond vol met spektakel. Mercedes heeft weinig grote veranderingen doorgevoerd aan de livery. De voorzijde is weer zilver, terwijl de achterkant weer zwart van kleur is. De wagen oogt klassiek, maar dat past bij een team van het formaat van Mercedes. Ze willen weer de grote sterren van de sport worden. Het team van de zilveren ster is ambitieus, maar dat past bij hen. Hamilton is weg, en nu gaat het vizier op de toekomst.