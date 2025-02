Geen excuses meer: Norris gaat vol voor wereldtitel

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Vanavond worden alle nieuwe livery's onthuld in Londen, en de favorieten voor de titel zijn al aangewezen. McLaren wordt gezien als de grote favoriet, en Lando Norris stelt dan ook dat er geen excuses meer zijn.

McLaren veroverde vorig jaar de constructeurstitel in de Formule 1. Dit jaar willen ze de dubbel gaan pakken in de Formule 1, en daar maken ze geen geheim van. Lando Norris wordt gezien als de coureur die het moet gaan doen voor McLaren, hij werd vorig jaar tweede in het wereldkampioenschap én hij heeft meer ervaring dan zijn teamgenoot Oscar Piastri. In Londen deed Norris niet geheimzinnig over zijn doel.

Geen excuses meer

Voorafgaand het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena sprak Norris met de internationale media. De Brit klonk strijdbaar tijdens een persconferentie voorafgaand het evenement: "Na vorig jaar zijn er geen excuses meer, denk ik. We hebben toen laten zien dat we alles in ons hebben wat nodig is, om te gaan voor de titels. Ik denk dat we als coureurs ook hebben aangetoond dat we capabel genoeg zijn. We willen zeker niet op de zaken vooruitlopen, maar we zijn zeker vol vertrouwen dat we het seizoen op de best mogelijke manier kunnen beginnen. Zeker veel beter dan in de voorgaande jaren."

Verstappen

Norris werd vorig jaar verslagen door Max Verstappen. De Nederlander gaat zijn wereldtitel weer verdedigen, maar Norris denkt dat er veel meer kapers op de kust liggen: "Dit jaar zal ik vast niet alleen met Max vechten, maar met veel meer coureurs. Het zal dicht bij elkaar zitten. Er komt natuurlijk ook meer druk te staan op het hele team. Dat hoort er gewoon bij. Ik zie druk ook niet als iets negatiefs. Voor mij is het juist goed. Ik presteer beter onder druk."