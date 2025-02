"Zo kan Ferrari de titel winnen."

Oud F1-coureur Gerhard Berger, verwacht dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc Ferrari de titel kunnen winnen in 2025. De Oostenrijkse coureur én ex-rijder van het Italiaanse team heeft veel vertrouwen in de coureurs van het team van Maranello. De Tifosi zouden volgens Berger recht hebben om te juichen.

Volgens Berger weegt de ervaring van Hamilton evenveel als zijn snelheid: "Ferrari heeft twee goede coureurs, maar Lewis heeft iets dat heel waardevol kan zijn voor Ferrari. Hij is zevenvoudig wereldkampioen. Hij brengt veel ervaring mee, veel momentum, en misschien komen er wel jongens van andere teams om met hem samen te werken", dit vertelt hij tegen internationale media.

Goede sfeer

Volgens Berger houden de engineers ervan om met een ervaren coureur samen te werken. Hij zegt dan ook: "Als hij succesvol is, als hij het kampioenschap wint, dan zal dat het grootste ooit zijn in de Formule 1. Het maakt niet echt uit of hij sneller is dan Leclerc of niet, waar het om gaat is of hij genoeg punten mee kan nemen voor nog een kampioenschap."

Hamilton is niet de eerste die zijn carrière wil herpakken bij Ferrari. Berger zelf weet als geen ander hoe het is om op latere leeftijd richting Maranello te verkassen. De tweede stint van Gerhard Berger bij Ferrari keerde hij terug door de sfeer, geschiedenis en de auto's. Hij denkt dat ook Hamilton hierdoor richting Ferrari is gegaan. Hij zag Ferrari als de grootste en volgens de Oostenrijker is dat vandaag de dag nog steeds zo.

Gunstig

Namens Berger is de komst van Hamilton ook gunstig voor de Monegask, die al langer voor het team rijdt. Berger voegt eraan toe: "Lewis zal een motivator zijn, het zal positief zijn voor Ferrari. Het is ook geweldig voor Leclerc om de kans te krijgen om het op te nemen tegen een zevenvoudig kampioen. Hij is misschien iets sneller, dus als hij het beter doet dan Hamilton is dat geweldig voor zijn CV. Het gaat erom wie allround beter is, niet wie sneller is, en Lewis weet wat hij moet doen, hoe hij moet winnen."