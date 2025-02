Aston Martin past samenwerking met Saoedisch staatsbedrijf aan

Het team van Aston Martin heeft een opmerkelijke stap gezet op de sponsormarkt. De Britse renstal heeft een samenwerking met een Saoedisch staatsbedrijf uitgebreid. De rol van sponsor Ma'aden wordt namelijk groter in het aankomende Formule 1-seizoen.

Aston Martin wil dit jaar een stap gaan zetten naar nieuwe successen in de Formule 1. De Britse renstal werkt al een aantal jaar samen met het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco, en vorig jaar kwam daar een nieuwe deal bij. Ze gingen namelijk ook in zee met het Saoedische Ma'aden. Het is het grootste mijnbedrijf in het Midden-Oosten, en ze zijn ook eigendom van de Saoedische staat. De logo's waren vorig jaar al te zien op de airbox van de auto's van Fernando Alonso en Lance Stroll.

Verbeterde samenwerking

Ook dit jaar zullen de logo's weer aanwezig zijn op de wagens van Alonso en Stroll. Aston Martin laat echter weten dat ze de deal met Ma'aden hebben uitgebreid. Het bedrijf is de eerste Principal Partner van Aston Martin. Als onderdeel van deze verbeterde samenwerking hebben de twee bedrijven samen de campagne 'Unearth Your Greatness' opgezet. Hiermee willen ze de grootsheid van de werkvelden van beide bedrijven gaan uitlichten.

Trots

Het klinkt als een zeer onduidelijke deal, maar bij Aston Martin zijn ze er heel erg trots op. Commercieel directeur deelt een enthousiaste reactie in het persbericht van het team: "Zowel Aston Martin als Ma'aden delen de wens om samen te floreren en wereldberoemde kampioenen van de toekomst te worden. Dit weerspiegelen we in onze aangepaste samenwerking als de eerste Principal Partner van het team. Het is een enorme mijlpaal voor ons team en het markeert het harde werk en de toewijding die onze groei aanjagen. Dit nieuwe hoofdstuk zal onze relatie gaan versterken en het vormt het toneel voor een samenwerking op de lange termijn die zal helpen onze ambities naast het circuit te verwezenlijken."