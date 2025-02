Verstappen verwacht hulp van Lawson in titelstrijd

Het team van Red Bull Racing heeft voor dit jaar een ingrijpende verandering doorgevoerd. Max Verstappen heeft in de persoon van Liam Lawson een nieuwe teamgenoot gekregen. Verstappen is benieuwd hoe Lawson het gaat doen, en hij hoopt dat de Nieuw-Zeelander kan helpen met het beter maken van de auto.

Verstappen had in de afgelopen jaren Sergio Perez als teamgenoot. De Mexicaan begon echter steeds slechter te presteren, waardoor Red Bull eind vorig jaar een zwaar besluit moest nemen. Ze besloten Perez aan de kant te schuiven. Hij werd vervangen door de jonge en onervaren Lawson. De Nieuw-Zeelander weet dat hij Verstappen niet mag gaan aanvallen, en dat hij vooral zal gaan fungeren als waterdrager van de wereldkampioen.

Interessante samenwerking

Voor Verstappen zal er weinig veranderen, aangezien hij nog steeds de kopman van Red Bull is. In een interview met Verstappen.com wordt hij gevraagd naar de nieuwe line-up: "Het is enerverend. We hebben Liam zien groeien binnen de Red Bull-familie en het wordt erg interessant om samen te werken met het team. Ik hoop echt dat we samen goed werk kunnen leveren, om te proberen de auto te verbeteren en competitiever te maken."

Mooie mijlpaal

Lawson staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen bij Red Bull. Het wordt een spannend jaar voor hem, want hij zal moeten presteren om zijn zitje te kunnen behouden voor de komende jaren. Voor Verstappen is het een ander verhaal, want hij gaat beginnen aan zijn elfde seizoen in dienst van de Oostenrijkse renstal. Het is een mooie mijlpaal voor Verstappen: "Het is alweer een hele tijd in de Formule 1. Het is best bijzonder om aan mijn elfde seizoen bij Red Bull te beginnen. Het voelt alsof ik al een hele lange tijd in de Formule 1 zit. Ik kijk gewoon uit naar wat komen gaat."