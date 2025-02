FIA-president drukt door en wil twaalfde team

Het is geen geheim dat de populariteit van de Formule 1 in de afgelopen jaren flink is gegroeid. Zo zijn er ook partijen die willen gaan deelnemen aan de sport. Met Cadillac staat er volgend jaar een elfde team op de grid, en FIA-president Mohammed Ben Sulayem droomt van een twaalfde team.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zette enkele jaren geleden de deur op een kier voor nieuwe teams. Uiteindelijk kreeg alleen de combinatie van Andretti en Cadillac groen licht. De FOM keurde deze plannen echter af, maar rondom de Grand Prix van Las Vegas gebeurde er iets opvallends. De Formule 1 bereikte een principeakkoord met Cadillac, waardoor ze vanaf 2026 kunnen gaan deelnemen aan de koningsklasse.

Kwantiteit of kwaliteit?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is blij met de komst van Cadillac. Hij wil echter nog verder gaan, zo laat hij weten in een interview met Franse Le Figaro: "Moeten we aan kwantiteit of kwaliteit denken? We hebben teams met kwaliteit nodig. Je leest mijn gedachten. Het is al twee jaar mijn droom dat alle grote landen in de Formule 1 vertegenwoordigd zijn. De Verenigde Staten zijn nu vertegenwoordigd met Cadillac. De volgende stap is om een Chinese fabrikant te verwelkomen. We hebben met Guanyu Zhou al een Chinese coureur."

Minder Grands Prix

Ben Sulayem wil ook dat de kalender op de schop gaat. De FIA-president is geen fan van een racekalender met 24 Grands Prix: "Ik vind dat een beetje te veel. Ik heb dat gezegd en toen werd ik door veel media aangevallen. Twintig afspraken waren genoeg. Vanaf het begin af aan heb ik geloofd dat we minder Grands Prix nodig hebben, maar wel meer teams. Daarom hebben we General Motors met Cadillac binnengehaald. Veel mensen waren ertegen, maar ik denk dat het een goede beslissing is voor onze sport."