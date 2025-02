Aston Martin sluit revolutionaire deal met nieuwe crypto-sponsor

Het team van Aston Martin heeft voorafgaand het aankomende seizoen een nieuwe sponsor aangetrokken. De Britse renstal heeft vanaf nu ook een speciale cryptosponsor. Ze gaan namelijk samenwerken met het bedrijf Coinbase, en het gaat om een grote deal.

Veel teams zijn in de afgelopen jaren in zee gegaan met cryptobedrijven. De logo's verschenen op de auto's, de teamkleding en zelfs langs de baan. Ook bij Aston Martin kunnen ze niet achterblijven, en de in de Silverstone gevestigde renstal heeft nu beet. Ze gaan samenwerken met Coinbase, en het bedrijf wordt de nieuwe Official Crypto Partner van Aston Martin. Het gaat om een meerjarige deal.

Opvallend betaalmiddel

De deal zorgt ervoor dat de twee bedrijven veelvuldig met elkaar gaan samenwerken. Het opvallendste is dat Aston Martin volledig zal worden uitbetaald in de cryptocurrency USDC. Aston Martin maakt trots bekend dat ze hiermee een primeur te pakken hebben: geen enkel ander team heeft dit nog gedaan. De logo's van Coinbase zullen ook te zien zijn op de wagens van Fernando Alonso en Lance Stroll. De sponsorstickers zullen verschijnen op de rear-end plate van de achtervleugel en op de halo van de nieuwe AMR25. De volledige livery wordt volgende week onthuld tijdens F1 75 Live.

Veel vertrouwen

Bij Aston Martin zijn ze heel tevreden met deze opmerkelijke deal. Ze zijn vooral trots op het feit dat ze zich laten uitbetalen in crypto, en dat geval steken ze ook niet onder stoelen of banken. Commercieel directeur Jefferson Slack spreekt zich in het persbericht uit over de nieuwe deal: "Dit partnership laat zien dat we veel vertrouwen hebben in de expertise van Coinbase als een marktleider op het gebied van digitale financiën. Door het volledig laten uitbetalen van deze deal in USDC, laten we onze toewijding aan innovatie zien, en bouwen we een duurzame, vooruitdenkende relatie op met Coinbase."