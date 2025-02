McLaren weigert wederom eerste coureur aan te wijzen

Het team van McLaren gaat dit jaar voor goud in de Formule 1. De Britse renstal veroverde vorig jaar de constructeurstitel, maar gaat dit jaar ook voor de wereldtitel. Toch willen ze bij de start van het seizoen wederom geen eerste coureur aanwijzen, Lando Norris en Oscar Piastri krijgen dezelfde kansen.

Het team van McLaren wilde vorig jaar geen eerste coureur aanwijzen. Het zorgde voor onhandige situaties, want Norris en Piastri snoepten punten van elkaar af. Voor het constructeurskampioenschap maakte dat niet uit, maar Norris kon hierdoor geen serieuze gooi doen naar de wereldtitel. Nu McLaren voor de dubbel gaat, zullen ze zich hier meer op moeten focussen. Toch willen ze niet te zwaar gaan ingrijpen.

Papaja rules

McLaren wil namelijk nog steeds geen eerste coureur aanwijzen. Het is een opmerkelijk besluit, maar teambaas Andrea Stella legt het uit bij Motorsport.com: "Het belangrijkste is dat beide coureurs het seizoen beginnen met dezelfde kansen, en onze fundamenten zijn gebaseerd op dezelfde raceprincipes die we vorig jaar al hadden." Stella wijst hiermee naar de zogenaamde 'papaja rules'.

Onder de indruk

Stella is van mening dat zijn coureurs vorig jaar goed omgingen met deze regels. De teambaas is trots op het gedrag van zijn coureurs: "We hebben het afgelopen seizoen doorgenomen, en we hebben alle situaties bekeken waarbij ze elkaar tegenkwamen, en was ik was eigenlijk heel erg onder de indruk van hoe ze zich hebben gedragen. We nemen een aantal leerpunten mee van vorig jaar, maar ik denk dat het al positief was hoe wij als team hebben gereageerd."

Goede sfeer

Stella merkt dat de sfeer binnen het team heel erg goed is. Hij deelt de complimenten uit aan zijn coureurs: "Toen we het afgelopen seizoen gingen doornemen, keken we altijd naar onszelf. Het was meer iets van 'dit kan ik beter kunnen doen', dan dat Lando zegt dat Oscar iets beter moet doen, of andersom. Maar ik denk dat het positief was hoe we als team hebben gereageerd, en we beginnen bij het concept van gelijke kansen en onze raceprincipes."