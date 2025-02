McLaren bagatelliseert ingrijpende regelwijzigingen

Autosportfederatie FIA kwam deze winter met een opmerkelijke regelwijziging. Ze hebben namelijk besloten om toch te gaan ingrijpen bij de flexiwings. Alle ogen zijn nu gericht op het team van McLaren, maar volgens teambaas Andrea Stella levert dit ze geen problemen op.

McLaren lag vorig jaar onder vuur vanwege de bewegende vleugels. In Azerbeidzjan reden ze met een achtervleugel die zover leek door te buigen dat er een extra DRS-effect ontstond. Alhoewel de vleugel niet illegaal was, vroeg de FIA aan het team om het onderdeel niet meer te gebruiken. Ook de voorvleugel van McLaren boog veel door, tot frustratie van concurrent Red Bull. De FIA weigerde in te grijpen, maar enkele weken geleden maakten ze een U-turn.

Geen hoofdpijn

Vanaf het raceweekend in Spanje is er een nieuwe technische richtlijn van kracht waardoor de flexiwings verleden tijd zijn. Bij McLaren maken ze zich geen zorgen, zo laat teambaas Andrea Stella nu weten aan Sky Sports News: "Nee, dit levert geen hoofdpijn op. We hoeven weinig dingen aan te passen aan het begin van het jaar. Vanaf de negende race zullen er kleine aanpassingen nodig zijn."

Andere zaken belangrijker

Volgens Stella is de hele saga rondom de bewegende vleugels niet iets wat voor druk zorgt. Hij stelt dat er bij McLaren veel belangrijkere zaken spelen: "Ik weet dat het een groot onderwerp is geworden, maar als je kijkt naar wat ons bezighoudt en wat ons hoofdpijn geeft, dan zijn er echter andere onderwerpen die meer te maken hebben met het winnen van tienden." Stella wil het harde werk van zijn team echter ook niet bagatelliseren: "Ik wil niet respectloos overkomen naar alle mannen en vrouwen bij McLaren die zo hard werken om echt een auto te bouwen die sneller is, terwijl we in 2024 al een heel erg snelle auto hadden."