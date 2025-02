Waar is de launch van Williams te zien?

Het is een belangrijke dag voor het team van Williams. De Britse renstal trekt vandaag het doek van hun nieuwe auto. Williams barst van de ambities, en het belooft dan een bijzondere dag te worden. De kans is groot dat de nieuwe wagen direct de baan opgaat.

Het team van Williams trapt het launch season af. McLaren ging gisteren al de baan op, maar ze organiseerden geen speciale launch. Williams doet dat nu wel, en ze gaan groots uitpakken. Het is een launch waar veel mensen naar uit hebben gekeken, en waar een aantal bijzondere zaken gaan gebeuren.

Hoe laat is de launch van Williams?

De launch van Williams vindt plaats op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië. De show begint om 10:30 Nederlandse tijd, en coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon en teambaas James Vowles zullen aanwezig zijn bij de onthulling van de FW47. Williams laat niet weten of ze direct de baan opgaan, maar de kans is groot dat er een shakedown zal plaatsvinden.

Wat gaan Williams presenteren?

Williams kondigde begin deze week de komst van titelsponsor Atlassian aan. De logo’s van dit bedrijf staan groot op de eerder gepresenteerde racepakken. Het is de verwachting dat de logo’s ook aanwezig zijn op de FW47. Williams laat vandaag echter nog niet de normale livery zien. Ze hullen de wagen in een eenmalige livery. De echte livery krijgt de wereld pas te zien tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena in Londen op dinsdag.

Waar is de launch te zien?

De launch is voor iedereen te zien. Het evenement begint om 10:30 en is te zien op de site van Williams, YouTube en ook via een link op deze site. Williams zal het doek van de FW47 gaan trekken en waarschijnlijk volgen er nog een paar kleine onthullingen. Wat er nog meer gaat gebeuren tijdens de launch, blijft vooralsnog een beetje onduidelijk. Voor Sainz wordt het een belangrijke dag, want hij zal kennismaken met zijn eerste Williams-bolide.