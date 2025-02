Welke wijzigingen zijn er te zien aan de nieuwe McLaren?

Het team van McLaren zorgde vandaag voor een primeur. De Britse renstal ging de baan op met hun nieuwe MLC39. Het waren de eerste meters met een nieuwe auto van het jaar. Een aantal dingen vielen op aan de gloednieuwe auto.

Het team van McLaren stuurde vanochtend de MCL39 de baan op voor een zogenaamde shakedown. Op het circuit van Silverstone namen Lando Norris en Oscar Piastri allebei plaats achter het stuur. Ook voor hen was het de eerste kennismaking met de gloednieuwe wagen. Alhoewel de mogelijkheden beperkt zijn tijdens een filmdag, gaf het McLaren wel de kans om te kijken of alles werkt zoals ze hadden gehoopt.

McLaren deelde al vrij snel een aantal foto's van de nieuwe auto. In de voorgaande jaren waren de eerste foto's renders, waardoor McLaren een aantal zaken geheim kon houden voor de concurrentie. Nu was dat niet zo, al wist de zwart-oranje camouflage wel een aantal zaken te verhullen. Daarnaast werden alle foto's van veraf genomen. Toch waren er een aantal zaken die wel opvielen vergeleken met de wagen van vorig jaar.

Veranderingen

McLaren lijkt op het eerste gezicht vast te hebben gehouden aan de sterke punten van vorig, toen ze de constructeurstitel wonnen. Wel lijkt het erop dat ze het bodywork flink hebben doorontwikkeld. Bij de sidepods lijkt McLaren te hebben vastgehouden aan de zogenaamde overbite. De inlets lijken een meer P-achtige vorm te hebben gekregen, iets wat eerder ook te zien was bij andere teams.

Verder zien ook de spiegels aan de zijkant van de auto er iets anders uit dan in de voorgaande jaren. De sidepods zijn zelf nog steeds agressief uitgesneden, en ze lijken aan de bovenkant iets anders te zijn vormgegeven. De airbox is verder meer eivormig geworden, terwijl deze vorig jaar ronder was. De engine cover is daarnaast ook flink anders, deze is compacter vormgegeven dan vorig jaar. Met deze wagen gaat McLaren een gooi doen naar de titel, en de kans is groot dat de auto er in Bahrein bij de wintertest er weer anders uitziet.