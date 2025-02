Honda had 'kansloze' gesprekken met Red Bull over motordeal

Honda keert volgend jaar terug in de Formule 1 als volwaardig motorleverancier. Ze gaan samenwerken met Aston Martin, en ze nemen definitief afscheid van Red Bull. Toch leek het er in eerste instantie op dat er een nieuwe deal mogelijk was met Red Bull.

Honda en Red Bull werkten jarenlang goed samen in de Formule 1. Eind 2021 stopte Honda definitief als officiële motorleverancier van Red Bull. Honda bleef echter wel de motoren bouwen, en ze zijn ook nog steeds een sponsor van de Oostenrijkse renstal. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en Honda gaat dan samenwerken met Aston Martin. Red Bull gaat samen met Ford eigen krachtbronnen bouwen.

Lastig

Eind dit jaar komt de samenwerking definitief ten einde. Honda-topman Koji Watanabe stelt dat het allemaal anders had kunnen lopen. Bij Autosport legt de Japanner dat uit: "Tijdens onze gesprekken hadden we het ook over de optie dat Red Bull de verbrandingsmotor zou maken, en wij de elektrische componenten. Dat zou echter niet makkelijk zijn geweest, dus uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het onmogelijk zou zijn om op die manier samen te werken."

Exclusieve gesprekken

Al snel werd echter duidelijk dat een nieuwe deal lastig zou worden. Watanabe geeft toe dat het eigenlijk zo goed als onmogelijk was geworden: "Toen we ons terugtrokken uit de Formule 1, richtte Red Bull zijn eigen motorbedrijf op. Dat liet in feite gen ruimte over om nog samen verder te gaan." Met het oog op 2026 voerde Honda eerste exclusieve gesprekken met Red Bull: "In eerste instantie hielden we alleen gesprekken tussen Red Bull en Honda. De gesprekken met andere teams begonnen pas echt toen we ons aanmeldden als motorleverancier vanaf 2026. Toen zochten andere teams ook contact met ons, want ze hadden interesse in de motoren van Honda. We praatten met al die partijen en maakten een keuze."