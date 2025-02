Formule 1 negeert kritiek over Grand Prix in Rwanda

Het is geen geheim dat de Formule 1 in gesprek is met Rwanda over organiseren van een mogelijke race. Niet iedereen kan zich hier in vinden, want Rwanda is betrokken bij een conflict in de Democratische Republiek Congo. De Formule 1 is nu met een reactie gekomen op de kritiek.

Eind vorig jaar werd duidelijk dat de interesse vanuit Rwanda zeer serieus was. Het Afrikaanse land wil een Grand Prix gaan organiseren op een nog te bouwen circuit vlak bij de hoofdstad Kigali. Tijdens het FIA-gala in Kigali maakt de Rwandese president Paul Kagame de plannen officieel. Voormalig Formule 1-coureur Alexander Wurz is betrokken bij het ontwerpen van het circuit, dan moet worden gebouwd in de buurt van het vliegveld Bugesera.

Congo

Een race in Rwanda past perfect in de droom van de Formule 1 om te racen in Afrika. Maar Rwanda is een controversieel land. In buurland Democratische Republiek Congo woedt al jaren een bloederige oorlog. Recent veroverde de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 delen van Oost-Congo. De Congolese minister van Buitenlandse Zaken Thérèse Kayikwamba Wagner stuurde dan ook een brief naar Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Ze uitte haar zorgen over de gesprekken met Rwanda, en vroeg Domenicali om deze keuze te heroverwegen.

Waarden

De Formule 1 is nu met een reactie gekomen op de brief van Wagner. Ze stellen dat ze de situatie in de gaten blijven houden. Een woordvoerder spreekt zich uit bij de BBC: "We hebben van verschillende locaties over de hele wereld een aanbod ontvangen om in de toekomst een Formule 1-race te organiseren. We bekijken elke aanbieding tot in detail, en elke toekomstige beslissing is gebaseerd op de volledige informatie en we kijken naar wat het beste past bij onze sport, en naar wat het beste past bij onze waarden." Rwanda heeft immers nog geen toezegging gehad op een plekje op de F1-kalender.