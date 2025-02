Meer windtunneltijd mogelijk sleutel tot succes voor Red Bull

Het team van Red Bull Racing hoopt dit jaar terug te kunnen slaan in de Formule 1. Na een teleurstellend 2024 willen ze stappen gaan zetten. De tegenvallende resultaten hebben wel één voordeel: ze mogen dit jaar meer tijd doorbrengen in de windtunnel. Technisch directeur Pierre Waché erkent dat dit belangrijk kan zijn.

Red Bull eindigde vorig jaar op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Het was een teleurstellend resultaat voor de Oostenrijkse formatie, want ze waren de torenhoge favoriet voor de wereldtitel. Het tegenvallende resultaat heeft één groot voordeel. Om een eerlijker speelveld te creëren heeft de Formule 1 de windtunneltijd eerlijker verdeeld. De kampioen mag het minste tijd doorbrengen in de windtunnel, en de nummer tien het meest.

Dat betekent dus dat Red Bull meer windtunneltijd heeft dan concurrenten McLaren en Ferrari. Volgens de regels mag Red Bull in de huidige periode, die tot juni loopt, 256 windtunnelruns uitvoeren en 1600 CFD-items testen. Concurrent McLaren mag 224 runs uitvoeren in de windtunnel en ze mogen 1400 CFD-items testen. Het is een flink verschil, en dat is een voordeel voor Red Bull.

Voordeel

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché geeft toe dat dit een voordeel kan zijn voor zijn team. Hij spreekt zich uit in een interview met Motorsport.com: "Het is in potentie een groot voordeel voor 2026 en ik hoop dat we er goed gebruik van kunnen maken. Maar het is niet zo dat je automatisch beter presteert doordat je meer geld of meer windtunneltijd hebt. Anders zouden de teams aan de achterkant van de grid in het daaropvolgende jaar iedere keer vooraan staan. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar het zou voor ons wel een voordeel kunnen zijn en dus moeten we er optimaal gebruik van maken. Het is een positief aspect van de positie waarin we zitten."

2026

Het wordt in ieder geval een spannend seizoen voor Red Bull. Net als alle andere teams moeten ze goed gaan nadenken over de verdeling van de aandacht over 2025 en 2026. Red Bull aast op de titel, en Waché krijgt dan ook de vraag vanaf welk moment ze de focus gaan leggen op 2026: "Dat ligt er ook enorm aan wat je vindt. Als je voor 2026 veel vindt, dan is de verleiding natuurlijk groot om veel op 2026 te zetten. Maar als we in 2025 een kans hebben om voor het kampioenschap te vechten, en ik denk dat we die kans zullen hebben, dan gooi je nooit een kampioenschap weg." Waché houdt de WK-stand dan ook in de gaten: "Het zal een lastige keuze worden. Aan het begin van het jaar kom je met een strategie, maar de kans is enorm groot dat die strategie gedurende het seizoen nog verandert."