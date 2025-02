Aston Martin lokt vrouwen naar F1 met opmerkelijk product

Het team van Aston Martin heeft een opvallende deal gesloten in aanloop naar het nieuwe seizoen. De Britse renstal heeft vanaf nu namelijk een zogenaamde Skincare Partner. Volgens Aston Martin past deze deal goed bij een nieuwe doelgroep van de Formule 1.

In het voorseizoen presenteren teams met enige regelmaat nieuwe sponsors. Regelmatig gaat het om partnerships over onlineveiligheid of kleding. Bij Aston Martin gaan ze nu dus een stapje verder met het binnenhalen van een Official Skincare Partner. Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll stelt namelijk dat uit recent onderzoek is gebleken dat 41 procent van de fans vrouw zijn. De snelst groeiende groep fans is die van vrouwen tussen de 16 en 24 jaar.

Duurzame plannen

Aston Martin heeft dan ook het Britse merk ELEMIS aangekondigd als de Skincare Partner. Het gaat om een deal van meerdere jaren, en volgens Aston Martin brengt dit de werelden van beautyproducten en de Formule 1 samen. Daarnaast past deze deal volgens Aston Martin ook bij hun duurzame plannen voor de toekomst. Ze stellen dat ELEMIS dezelfde doelen nastreeft als het team.

Nieuwe fans

Als onderdeel van deze opmerkelijke deal zal ELEMIS dit jaar exclusieve limited edition producten op de markt gaan brengen. Tijdens het raceweekend in Monaco zal de nieuwe Aston Martin-partner ook voor een speciaal moment gaan zorgen op het jacht van de Britse renstal van Lawrence Stroll. Voor Aston Martin is dit tevens een manier om de inclusiviteit binnen het team te promoten. In de Formule 1 gaat het in de afgelopen jaren veelvuldig over gelijke rechten, en het creëren van een inclusievere omgeving. De teams dragen hier een steentje aan bij, en Aston Martin hoopt hiermee in contact te kunnen komen met de nieuwe fans. Ze zijn vooralsnog het enige team met een skincare partner.