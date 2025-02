Verklapt vriendin Verstappen geslacht van baby?

Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet maakten eind vorig jaar bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. Ze ontvingen veel felicitaties vanuit de Formule 1-wereld. Ze lieten niet weten welk geslacht de baby heeft, maar op sociale media hinten ze op de komst van een meisje.

Verstappen en Piquet maakten aan het einde van het afgelopen Formule 1-seizoen bekend dat ze in verwachting zijn. Het was direct groot nieuws, en Verstappen en Piquet reageerden dankbaar op de felicitaties. In de weken daarna ging het nog regelmatig over de nieuwe Verstappen-telg en werd er al gegrapt dat er een nieuwe wereldkampioen Formule 1 aankomt. Verstappens schoonvader is immers drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet.

Sociale media

Het stel hield in het midden welk geslacht het kind heeft. Op sociale media werd er druk gespeculeerd over het kind, en Piquet zorgde deze week voor nog meer speculatie. Op sociale media postte ze een foto waarop te zien was dat ze babykleding aan het kopen was. Ze kijkt op de foto naar roze kleren en jurkjes, waarmee ze suggereert dat ze in verwachting is van een meisje. Uit een eerdere relatie met voormalig Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat heeft ze al een dochter.

Toekomstig wereldkampioen Formule 1?

Bij Verstappens werkgever Red Bull grapten men al dat er een nieuwe wereldkampioen aan zit te komen. Ook op sociale media werd deze grap regelmatig gemaakt. Red Bull-adviseur Helmut Marko grapte in een interview met Kleine Zeitung dat het een beetje te ver gezocht is om de Verstappen-telg al een plekje te geven in het juniorteam: "Maar als de grootvader een drievoudig wereldkampioen is, dan moet er zeker potentie in de genen zitten! Maar of het een jongetje of een meisje wordt, dat weten we niet. Dat maakt uiteindelijk ook helemaal niets uit. Snelle vrouwen zijn immers net zo populair!"