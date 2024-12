Marko lacht om baby Verstappen: "Kind heeft goede genen"

Max Verstappen bezorgde Red Bull dit jaar weer de nodige successen. Volgend jaar gaat hij op jacht naar nieuwe successen, maar het wordt voor hem ook een bijzonder jaar op persoonlijk vlak. Hij wordt voor de eerste keer vader, en Helmut Marko moet lachen als hij wordt gevraagd of dit ook direct een nieuw Red Bull-talent is.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet maakten begin deze maand bekend dat ze in verwachting zijn. Het mooie nieuws zorgde voor veel felicitaties, én een aantal grapjes. Aangezien Verstappen en Piquet afkomstig zijn uit echte racefamilies, denkt men dat het kind voorbestemd is om ook coureur te worden. Vanzelfsprekend wil Verstappen daar zelf nog lang niet aandenken.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is heel erg blij voor Verstappen. De Oostenrijker wil nog niet te ver vooruitdenken, maar in een interview met Kleine Zeitung moet hij hard lachen als hij de vraag krijgt of hij hier het volgend Red Bull-talent op het oog heeft: "Dat is een beetje vergezocht! Maar als de grootvader een drievoudig wereldkampioen is, en de vader een viervoudig wereldkampioen, dan moet er een zekere potentie in de genen zitten! Maar of het een jongetje of een meisje wordt, dat weten we niet. Dat maakt uiteindelijk ook helemaal niets uit. Snelle vrouwen zijn net zo populair."