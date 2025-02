McLaren legt 'architect van het succes' langer vast

Het team van McLaren heeft een grote slag geslagen. De Britse renstal veroverde vorig jaar de constructeurtitel in de Formule 1, en ze hebben nu één van de architecten van het succes langer vastgelegd. Het gaat om technisch kopstuk Peter Prodromou.

McLaren heeft in de afgelopen jaren de technische structuur flink aangepast. De Britse renstal koos ervoor om de ervaren Prodromou aan te wijzen als de nieuwe technische directeur van de aerodynamica-afdeling. Dit pakte uiteindelijk goed uit, want ze wisten voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel te pakken. Vandaag is duidelijk geworden dat Prodromou zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw meerjarig contract.

Lange loopbaan

Prodromou heeft al veel ervaring in de Formule 1. Hij begon in 1991 bij McLaren als onderdeel van het designteam, en groeide uit tot Chief Aerodynamicist. Hij werkte daarna jarenlang bij Red Bull Racing waar hij veel successen wist te behalen, en in 2014 keerde hij terug bij McLaren. Hij werd Chief Engineer en groeide in de afgelopen jaren uit tot een belangrijke schakel binnen het team. Vandaag de dag is hij dus één van de belangrijkste technische mensen binnen het team.

Architect van het succes

Prodromou is heel erg blij met zijn contractverlenging. Hij bedankt de kopstukken van het team, en ontvangt zelf mooie woorden van teambaas Andrea Stella: "Het is een voorrecht om de verlenging van het contract van Peter te bevestigen. Het culturele, organisatorische en technische leiderschap dat Peter heeft meegebracht, is van onschatbare waarde geweest en hij si een belangrijke architect geweest van de betere prestaties van het team, op en naast de baan. Het heeft de negende constructeurstitel van McLaren in de Formule 1 in 2024 veiliggesteld. De reis die we als team samen hebben afgelegd, hadden we niet kunnen doen zonder Peter en we kijken ernaar uit om de reis voort te zetten om samen te vechten voor titels."