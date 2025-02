Pijnlijke boodschap voor Norris: "Hij was niet klaar voor de titel"

Max Verstappen werd vorig jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen. Hij wist Lando Norris te verslaan na een redelijk eenvoudige strijd. Norris baalde, maar volgens Gerhard Berger was de Brit simpelweg nog niet klaar voor het winnen van de wereldtitel.

Norris zette vorig jaar grote stappen in de Formule 1. Zijn team McLaren groeide uit tot de sterkste ploeg van de Formule 1, maar ze maakten soms wat foutjes. Mede hierdoor kon Norris de druk niet vol op Verstappen zetten. De Nederlander sloeg de aanvallen af, en ging de duels vol aan. Hierdoor bleef het bij een aantal losse flodders, en moest Norris genoegen nemen met de tweede plek in het wereldkampioenschap.

Nog niet klaar voor de titel

Oud-coureur Gerhard Berger stelt dat Verstappen de terechte wereldkampioen was. De Oostenrijker laat in een interview met Auto, Motor und Sport weten hoe hij naar Norris kijkt: "Ik denk dat Norris in het duel met Verstappen nog niet klaar was voor de titel. Misschien werden McLaren en haar auto wel iets te laat het winnende team. Norris doet het over het algemeen heel goed, en hij is een buitengewoon getalenteerde coureur."

Leren van fouten

Toch denkt Berger dat Norris soms nog wat stappen moet gaan zetten. De Brit maakte vorig jaar een aantal foutjes, en hij liet zich regelmatig ietwat simpel aan de kant zetten door Verstappen. Norris ging er aan het einde van het jaar wel fel in, maar dit had voor hem niet het gewenste resultaat. Berger gaat verder met zijn betoog: "Mensen proberen zijn fouten te interpreteren alsof een mentale zwakte is. Maar laten we ook eventjes terugdenken aan vroeger. Verstappen maakte ook zijn fouten in het begin van zijn loopbaan. Naarmate hij meer ervaring opdeed, werd dit ook steeds weer wat minder. Dat zal uiteindelijk ook met Norris gaan gebeuren."