"Abu Dhabi '21 schiep verrassend bijeffect binnen Mercedes"

Het team van Mercedes wil dit jaar gaan terugslaan in de Formule 1. Ze hopen goed voor de dag te komen, en binnen het team heerst er veel positivisme. De onderlinge band is zeer sterk, zo stelt Bradley Lord. Hij stelt dat iedereen voor elkaar door het vuur wil gaan.

Het team van Mercedes eindigde vorig jaar op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Door hun wisselvallige prestaties konden ze nu niet meekomen in de strijd met McLaren, Ferrari en Red Bull Racing. Na het seizoen namen ze afscheid van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hamilton was elf jaar onderdeel van het team, en hij heeft besloten om over te stappen naar Ferrari.

Speciale teamcultuur

Hamiltons vertrek was opvallend, ook omdat de grote namen bij Mercedes niet zo snel lijken te vertrekken. Chief Communications Officer Bradley Lord legt in een interview met PlanetF1 uit hoe sterk de relaties binnen Mercedes zijn: "Ik denk dat we een heel speciale teamcultuur hebben zien ontstaan. We hebben een succesvolle periode gehad die heel erg leuk was, maar we hebben ook hele zware momenten gekend. Het eerste dat dan natuurlijk in je opkomt is Abu Dhabi 2021, maar er waren ook andere momenten."

Door het vuur gaan

Lord wijst ook naar het overlijden van belangrijke mensen binnen het team, zoals Niki Lauda. "We hebben veel mensen gehad die deel uitmaakten van het avontuur, die we onderweg zijn verloren, zoals Niki, die een enorme bijdrage heeft geleverd. Het is moeilijk om dan niet emotioneel te worden, zelfs als je terugdenkt aan die tijd." Lord ziet iedereen goed samenwerkt binnen Mercedes, en dat dit zorgt voor een bijzondere sfeer bij het team: "Er is een soort loyaliteit binnen het team, en we steunen elkaar op een manier waarbij we door het vuur voor elkaar gaan om onze teamgenoten het doel te bereiken."