Titelkandidaat Ferrari vindt 2025 belangrijker dan 2026

Het team van Ferrari wil dit jaar een gooi gaan doen naar de wereldtitel in de Formule 1. De Italiaanse renstal werd vorig jaar tweede in het constructeurskampioenschap, en ze zien kansen. 2026 is echter ook belangrijk, en Ferrari gaat de tijd tussen deze twee jaren verdelen.

Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. Het technische en motorische reglement gaat op de schop, en het kan voor een flinke aardverschuiving in de sport gaan zorgen. Veel teams zullen dit jaar snel hun focus naar weerleggen naar 2026, wat betekent dat de huidige auto's minder aandacht krijgen. Voor de topteams vormt dit een groot dilemma, want aan welk jaar gaan ze de meeste aandacht geven.

Aandacht

Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer heeft men bij Ferrari een plannetje bedacht om dit vraagstuk aan te pakken. Het medium meldt dat kersvers technisch directeur Loïc Serra een plan heeft gemaakt om de resources goed te verdelen. Hij heeft een groepje engineers aangewezen die exclusief aan de ontwikkeling van de auto voor 2026 zullen werken. Toch zal de aandacht in eerste instantie vooral op 2025 liggen.

Windtunnel

Volgens AutoRacer blijft de ontwikkeling van de SF-25 voor dit jaar de prioriteit van Ferrari. Ze zullen deze wagen in tenminste de eerste vier maanden van het jaar de voorkeur geven in de windtunnel. Het Italiaanse medium stelt dat Ferrari ongeveer 600 uur van hun 900 windtunnel uren gaan gebruiken voor de wagen van 2025. Later in het jaar zal de aandacht dan meer gaan verschuiven naar het nieuwe jaar. Het is de verwachting dat er in 2026 veel gaat veranderen in de Formule 1, en het is dan ook volledig onmogelijk om een favoriet aan te wijzen. Teams die vroeg beginnen met de ontwikkeling voor 2026 hopen wel een voorsprong te hebben.