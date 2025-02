"F1-kampioen vreest dat Verstappen zijn records afpakt".

Max Verstappen mag zich sinds eind vorig jaar een viervoudig wereldkampioen noemen. De Nederland staat nu op gelijke hoogte met Alain Prost en Sebastian Vettel. Prost heeft er geen problemen mee dat Verstappen hem uit de recordboeken rijdt.

Verstappen was in de afgelopen jaren enorm dominant in de Formule 1. In 2021 werd hij voor het eerst wereldkampioen, in 2022 en 2023 was hij extreem dominant in de Formule 1, en vorig jaar pakte hij zijn vierde titel na een zwaar seizoen. Verstappen staat inmiddels op 63 Grand Prix-zeges, waardoor hij Vettel en Prost is gepasseerd. Alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher hebben meer races gewonnen.

Inhalen

Verstappen is net als Vettel en Prost viervoudig wereldkampioen. Prost heeft heel erg veel respect voor Verstappen, en hij verwacht dat hij snel zal worden ingehaald door de Nederlander. Bij RMC Motori spreekt hij zich uit: "Het is normaal dat het gebeurt, zeker bij iemand als hij. Max is een snelle coureur die al tijdens zijn eerste rondjes op het circuit liet zien dat hij over iets extra's beschikt. Hij heeft laten zien dat hij de beste is, dus om met iemand als hij het gegeven te delen dat we allebei vier wereldtitels hebben gewonnen, creëert geen problemen. Sterker nog, ik weet zeker dat hij me gaat inhalen. Dat gaat in de komende jaren zeker gebeuren."

Vergelijkingen

Verstappen wordt door andere kenners nog wel eens vergeleken met andere grootheden. Gerhard Berger trok recent nog een vergelijking met Niki Lauda. Prost vindt dat te ver gaan: "Ik wil coureurs van vroeger en nu nooit met elkaar vergelijken. Dat Max direct is net als Lauda, daar bestaat geen twijfel over. Wanneer je iets vroeg aan Lauda, dan was zijn antwoord altijd eerlijk. Max is een echte catch, zoals de Engelsen dat zeggen, hij maakt indruk met wat hij zegt. Voor de rest kan en wil ik het niet beoordelen."