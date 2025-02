Tifosi zorgen voor tranen bij Vasseur

Het team van Ferrari gaat dit jaar een gooi doen naar de titels in de Formule 1. Met Lewis Hamilton en Charles Leclerc beschikken ze over twee zeer sterke coureurs. Teambaas Frédéric Vasseur geniet van zijn werk, en hij is onder de indruk van de hondstrouwe fans van Ferrari.

De fans van Ferrari zijn zeer fanatiek en ze zijn vrijwel elk raceweekend aanwezig op de circuits. Vooral tijdens de Grands Prix op Italiaanse bodem zorgen de Ferrari-fans voor een soort zee van rood. De Tifosi lieten zich deze winter ook weer zien toen ze massaal aanwezig waren bij de eerste Ferrari-test van Hamilton op het circuit van Fiorano. Rondom het privécircuit van Ferrari stonden honderden fans om de Brit toe te juichen.

Impact

Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geniet van de steun van de fans. In een interview met Formule 1 Magazine wordt Vasseur gevraagd of hij werd verrast door de impact van dit werk op zijn leven: "Ja en dat weet ik omdat ik het verwachtte. Wat me heeft verrast is dat deze impact aan mij werd beschreven als een enorme druk, maar ik zie het als een enorme hoeveelheid enthousiasme om me heen, om ons heen. Ik merk dat mensen heel positief zijn, heel ondersteunend. Niet op een gekke fan-manier, maar echt dat mensen ons willen steunen, ons willen helpen."

Bloemen

De Ferrari-fans maken elke keer weer meer indruk op Vasseur. De Fransman stelt dat ze niet te ver gaan, maar dat ze simpelweg met mooie acties komen. Hij vervolgt zijn verhaal: "Ze hebben altijd lieve woorden voor ons, en toen het bijvoorbeeld tijd was om naar Monza te gaan, kwamen sommigen ons zelfs bloemen geven, wat ik echt heel ontroerend vond. Voor mij is het in ieder geval een grote bron van motivatie, en het is zeker geen onnodige druk."