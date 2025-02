Zien: nieuwe teaser van F1-film met Brad Pitt

De Formule 1 heeft een nieuwe teaser van de F1-film met Brad Pitt gedeeld. In de afgelopen twee seizoenen vonden de opnames plaats, maar de fans kregen slechts één trailer te zien. Daar is nu verandering ingekomen, want de nieuwe beelden geven iets meer prijs over de film.

In de afgelopen twee jaar was er bij veel Grands Prix een extra team aanwezig. In de paddock, de pitlane en soms zelfs op de baan was de filmdag aanwezig. Met omgebouwde Formule 2-wagens werd er op het circuit gefilmd, en in Silverstone stonden ze in 2023 en 2024 zelfs op de grid. Hollywoodster Brad Pitt speelt de hoofdrol, en samen met zijn tegenspeler Damson Idris mengde hij zich meerdere keren tussen de echte coureurs.

Drama

In het weekend van de Britse Grand Prix werd afgelopen zomer de eerste trailer van de film 'F1' gedeeld. Het waren de eerste officiële beelden van het veelbesproken project. Vandaag werd een tweede teaser gedeeld tijdens de Pregame Show van de Super Bowl. De Formule 1 deelde een teaser van een halve minuut waarin te zien is hoe Pitts personage Sonny Hayes racet op onder meer de circuits van Spa, Silverstone en Las Vegas. Daarnaast zitten er veel dramatische beelden in de film, waaronder een ietwat bijzondere scène met een brandende auto die doet denken aan de crash van Romain Grosjean.

Grote sterren

De film gaat internationaal op 25 juni in première. Alle tien de teams hebben meegewerkt aan de film, en in de nieuwe teaser is onder meer Max Verstappen te zien. Naast Pitt en Idris spelen ook bekende acteurs zoals Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies en Sarah Niles een rol in de film. De karakters van Pitt en Idris rijden voor het fictionele team APXGP, en die goudzwarte wagens waren vorig jaar veelvuldig te zien in de paddock. De opnames werden niet alleen gemaakt tijdens de Grand Prix-weekenden, de filmcrew was vorig jaar ook aanwezig bij de 24 uur van Daytona.