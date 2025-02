F1-analist Lammers verlaat NOS en solliciteert bij ViaPlay

Sportief directeur van de Dutch Grand Prix Jan Lammers verzorgt aankomend seizoen geen F1-analyses meer voor NOS. Dat laat de 68-jarige uit Zandvoort weten via zijn sociale media. Lammers gaf tekst en uitleg na elke Grand Prix op tv, radio en in de F1-podcast van de staatsomroep. Sinds 2007 was Lammers het autosportgezicht van de NOS. Waar de de oud F1-coureur van onder andere Tyrell , ATS en March naar overstapt is niet duidelijk, maar hij wil graag met partijen in zee zoals ViaPlay.



NOS oninteressant

Vanaf 2025 heeft ViaPlay monopolie op alle F1-beelden. Dat betekent dat andere partijen, zoals de NOS en Ziggo geen beelden mogen gebruiken voor hun eigen sportprogramma's. Voor Lammers een reden om een deurtje verder te kijken, zo legt hij uit: ''Het aanbod van de NOS was voor mij niet interessant en ik kies daarom voor de vrijheid om met andere media of bedrijven samen te kunnen werken. Ik ga mijn collega's missen, maar ik kijk ook met energie en enthousiasme vooruit naar nieuwe samenwerkingen.''



Deskundig

Lammers wordt gezien als een lopende autosportencyclopedie door zijn rijke autosportervaring in zowel de Formule 1 en langeafstandsraces. De Zandvoorter brengt zijn kennis over in duidelijke taal aan het grote publiek. Maar ook de doorgewinterde F1-fan komt aan zijn trekken doordat Lammers gedetailleerde info geef over de werking van de auto's, de impact van weersomstandigheden en de strategische keuzes die team en coureurs moeten maken.