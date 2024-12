Doornbos stopt bij Ziggo als analist: "Zal mijn passie absoluut doorzetten"

Robert Doornbos maakte afgelopen weekend bekend dat hij gaat stoppen als analist bij Ziggo Sport. De voormalig Formule 1-coureur gaat andere doelen najagen, maar de fans zijn nog lang niet van hem af. Hij belooft namelijk dat hij doorgaat met het geven van analyses.

Doornbos was jarenlang het gezicht van de Formule 1 in Nederland. Bij Ziggo Sport groeide hij uit tot één van de bekendste en belangrijkste analisten van het land. Toen Ziggo Sport de uitzendrechten verloor aan Viaplay, stapte hij niet over naar de streamingdienst. Ook in de afgelopen jaren was hij dus te zien bij de zender, terwijl de races daar niet meer werden uitgezonden. Na afloop van de Grand Prix van Qatar maakte hij tijdens de nabeschouwing echter bekend dat hij ging stoppen.

Midden-Oosten

Doornbos barst van de ambities voor de toekomst. Hij gaat andere doelen nastreven, en hij legde zijn toekomstplannen uit in een interview met Motorsport.com: "Het is tijd voor een volgende stap. Ik ben naast Formule 1-analist ook ondernemer. Er zijn kansen op mijn pad gekomen in het Midden-Oosten en we hebben besloten om met ons gezin daar te vestigen. En dat is de reden dat er na meer dan tien mooie jaren en vier wereldtitels van Max Verstappen een einde komt aan mijn tijd bij Ziggo Sport."

Toekomst

Toch zal Doornbos niet volledig gaan stoppen met het gegeven van analyses. In een bericht op LinkedIn bedankt hij zijn collega's bij Ziggo Sport voor hun steun in de afgelopen jaren. Daarnaast laat hij daar weten dat de Formule 1-wereld nog lang niet van hem af is: "Ik zal mijn passie als Formule 1-analist absoluut doorzetten via mijn eigen en internationale kanalen, en ik hoop dat jullie mij ook tijdens die avonturen blijven volgen."