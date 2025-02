Norris presenteert fris helmdesign voor nieuw seizoen

Lando Norris werd vorig jaar tweede in het wereldkampioenschap in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur gaat dit jaar een gooi doen naar de wereldtitel. Norris heeft bekendgemaakt met wel helmontwerp hij dat gaat doen, het gaat echter om minuscule verschillen vergeleken met 2024.

Norris kende in 2024 zijn beste seizoen in de Formule 1 tot nu toe. Hij wist het Max Verstappen meerdere keren lastig te maken, en hij won uiteindelijk vier Grands Prix. Naast zijn vier zeges startte hij ook acht keer vanaf de pole position, en stond hij dertien keer op het podium. Verstappen bleek echter lastig te verslaan, maar Norris hielp McLaren wel aan de eerste constructeurstitel sinds 1998.

Felle kleuren

Norris is druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Hij heeft nu onthuld hoe zijn helm er dit seizoen uit zal zien. Tijdens een komische fotoshoot bij een kapper onthulde Norris zijn nieuwe helmontwerp. De Britse McLaren-coureur heeft weinig echt grote veranderingen doorgevoerd aan zijn helmontwerp. De helm is nog steeds fel geel met zware figuren en zijn logo.

Sponsors

Het grootste verschil met vorig jaar is dat de zwarte figuren op de helm anders zijn dan vorig jaar. De helm oogt iets wilder dan vorig jaar, maar is verder slechts een doorontwikkeling van het design van vorig jaar. Het logo van Norris is aan de zijkant te zien in dezelfde kleur als de vormen op het design. Het helmontwerp verklapt tevens dat er bij McLaren weinig is veranderd qua sponsoring op de helmen van de coureurs. De logo's van Monster Energy zijn nog steeds prominent aanwezig op de bovenzijde van de helm. Op de voorkant van de helm prijkt boven het vizier nog steeds het logo van OKX. Op het vizier staat de logo's van Mastercard en Dropbox. De logo's van Mastercard zijn prominenter aanwezig dan vorig jaar.