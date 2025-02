FIA wijst meerdere wedstrijdleiders aan voor Formule 1

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, maar een wedstrijdleider is nog niet aangewezen. De FIA ontsloeg vorig jaar vlak voor het einde van het seizoen Niels Wittich. FIA-president Mohammed Ben Sulayem hint nu op een systeem met meerdere wedstrijdleiders.

Bij autosportfederatie FIA was het vorig jaar een flinke chaos. Meerdere kopstukken vertrokken, en er was veel kritiek op de uitlatingen van Ben Sulayem. Tegen het einde van het jaar vertrok ook wedstrijdleider Niels Wittich, hij stelde zelf dat hij niet uit vrije wil was vertrokken. Na het plotselinge ontslag van Wittich werd Rui Marques aangesteld als zijn tijdelijke vervanger, maar of hij dit jaar deze job ook heeft, is niet duidelijk.

Vers bloed

Over de invulling van deze belangrijke rol bestaat dan ook nog steeds veel onduidelijkheid. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft nu iets meer duidelijkheid gegeven over deze belangrijke zaak. Tijdens een evenement van de FIA in Madrid hintte Ben Sulayem op meerdere wedstrijdleiders, zo stelt De Telegraaf. De president wordt op cryptische wijze geciteerd: "Er zal vers bloed zijn en het zal er meer dan één zijn."

Experiment

Een systeem met meerdere wedstrijdleiders is geen nieuw experiment van de FIA. In 2022 besloot men dit ook te doen, nadat Michael Masi was weggestuurd na de controversiële seizoensfinale van 2021. De FIA stelde toen Wittich en de ervaren Eduardo Freitas aan voor deze functie. Freitas stopte echter, waardoor Wittich in zijn eentje overbleef. Hij moest het alleen doen, totdat hij vorig jaar werd weggestuurd en werd vervangen door Marques. Het is nog niet duidelijk wie de FIA op het oog heeft voor de rol als wedstrijdleider, en of Marques ook weer actief zal zijn in de Formule 1. Het vinden van een goede wedstrijdleider is geen makkelijke zaak, en de FIA heeft het op dit gebied lastig. Eerde deze week vertrok namelijk Formule E-wedstrijdleider Scott Elkins.