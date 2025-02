'Ferrari onthult nieuwe auto eerder dan verwacht'

Het team van Ferrari hoopt dit jaar een gooi naar de titel te kunnen doen. De Italiaanse renstal is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en later deze maand onthullen ze hun nieuwe auto. Het lijkt erop dat ze hun nieuwe auto eerder gaan onthullen dan verwacht.

Ferrari staat al het hele voorseizoen in de spotlights. Ze hebben met Lewis Hamilton een nieuwe superster aangetrokken, en ze proberen het momentum vast te houden. Elke onthulling bij Ferrari is immers een eerste keer voor Hamilton. Het onthullen van een nieuwe auto is bijvoorbeeld een moment dat veel aandacht kan genereren. Het lijkt er op dat ze de onthulling een klein beetje naar voren gaan halen.

Renders

Alle Formule 1-teams zullen op 18 februari hun nieuwe livery gaan onthullen tijdens een speciale show in de O2 Arena in Londen. Ook Ferrari is aanwezig tijdens het evenement van de Formule 1, maar één dag later organiseren ze hun eigen nieuwe auto. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer zal Ferrari echter eerder dan verwacht hun nieuwe auto onthullen. Op de avond van 18 februari zullen ze na het launch evenement de eerste renders van de nieuwe SF-25 delen op sociale media.

Dummy

Volgens AutoRacer laat Ferrari de SF-25 nog niet aan het publiek zien tijdens het launch evenement. Hier laten ze de dummy auto zien met de nieuwe livery, het is de verwachting dat de meeste teams dit zullen doen. Op 19 februari zal de nieuwe auto wel voor het eerst in het echt te zien zijn. Ferrari heeft de auto dan alleen nog maar via renders laten zien, en het is de verwachting dat ze bij hun eigen presentatie direct de baan op gaan. Op Fiorano zullen Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc dan een shakedown gaan verrichten. In de afgelopen weken werkten ze tests af in oudere auto's.