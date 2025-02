Brown pleit weer voor regelwijziging: "Verstappen heeft het goed gedaan"

Max Verstappen zorgde vorig jaar regelmatig voor ophef met zijn acties. Zijn felle manier van verdedigen, en zijn slimme trucjes vielen niet even goed bij iedereen. McLaren-CEO Zak Brown wil bijvoorbeeld dat de regels worden aangepast, en daar pleit hij nu weer voor.

Verstappen vocht vorig jaar een aantal felle duels uit met zijn McLaren-rivaal Lando Norris. Eén van de meest besproken duels met Norris vond plaats in Austin. Hier vochten de twee om een positie, schoten ze van de baan en kreeg Norris vervolgens een straf. Verstappen toonde een uitstekende kennis van de regels, want hij had ervoor gezorgd dat hij bij de apex voor de wagen van Norris zat.

McLaren-CEO Zak Brown liet eerder al weten dat dit anders moet. De Amerikaan blijft bij dat standpunt staan, zo legt hij uit in de podcast James Allen of F1: "Ik denk dat het regelboek nu te voorschrijvend was. Dat hele punt van wie als eerste bij de apex is, daar hebben ze niet goed over nagedacht. Wat als je de bocht echt niet kan halen? Ik denk dat Max het heel goed heeft gedaan door te begrijpen wat de regels zeggen. Ik zou dus graag zien dat we een stapje terug doen, het wat losser maken, fulltime stewards aanstellen."

Brown weet echter ook wel dat het lastig gaat worden om alleen maar goede beslissingen te nemen. Toch vindt hij dit de beste oplossing: "Er zullen nog steeds momenten zijn waar ze het fout hebben, maar ik denk dat wel zorgt voor beter racen, want als je kijkt naar de apex, dan heb je ook bocht 1 in Austin waar de apex in de bocht ligt, dus dan krijg je weer een debat. Ik denk dat we te veel regels hebben, en niemand weet precies wat de regels zijn. Dus we moeten terug naar wat vroeger goed werkte."