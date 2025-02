Antonelli verwacht hulp van Russell om races te winnen

Het team van Mercedes staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal wil weer gaan winnen, maar ze moeten ook debutant Andrea Kimi Antonelli gaan helpen. Antonelli droomt van zeges, maar hij blijft ook realistisch.

Mercedes moest vorig jaar op zoek gaan naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Duitse renstal flirtte met Max Verstappen, maar uiteindelijk kozen ze voor hun eigen talent Antonelli. De jonge Italiaan had het vorig jaar zwaar in de Formule 2, maar bij Mercedes hebben ze heel erg veel vertrouwen in hem. Hij wordt klaargestoomd voor het echte werk, en hij heeft vorig jaar zeer veel meters gereden.

Winnen

Antonelli zelf heeft ook veel zin in zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Zijn dromen zijn groot, maar hij weet zelf ook wel dat hij realistisch moet blijven. Tijdens de uitreiking van de Autosport Awards sprak hij zich uit bij Sky Sports: "Ik ga erin met de mentaliteit om te proberen te winnen, maar je moet op hetzelfde moment natuurlijk realistisch zijn. Ik ben pas net op de grid gekomen, ik zit bij een goed team, ik ben bij Mercedes en ik ben heel erg dankbaar voor deze kans. Ik moet natuurlijk leren, ik probeer zo min mogelijk fouten te maken, elke race weer te leren en dan probeer ik ook goede resultaten te pakken als de snelheid er is."

Russell

Voor Antonelli blijft het echter een leerproces. Op zijn achttiende betreedt hij de Formule 1, en het is niet vreemd dat er dan iets mis kan gaan. Hij hoopt ook dat hij een goede relatie kan opbouwen met zijn teamgenoot George Russell: "Ik ga ook proberen om zoveel mogelijk te leren van mijn teamgenoot George. Hij is echt een goede coureur, en hij heeft vooral vorig jaar laten zien wat hij kan. Ik ga proberen zoveel mogelijk te leren, en dan gaan we zien wat we kunnen doen."