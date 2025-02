Dit is de nieuwe look van Mercedes

Het team van Mercedes heeft hun nieuwe look voor het aankomende seizoen onthuld. De Duitse renstal werkt vanaf dit jaar samen met Adidas, en dat betekent dat de teamkleding er dit jaar anders uitziet. De racepakken zijn echter nog steeds zwart, maar wel met witte details.

Mercedes werkte in de afgelopen jaren samen met Tommy Hilfiger. Sinds dit jaar werken ze echter samen met het grote sportkledingmerk Adidas. Dat zorgt ervoor dat ze een complete nieuwe lijn aan teamkleding hebben geïntroduceerd. Vandaag hebben Mercedes en Adidas de kleding aan de buitenwereld getoond. George Russell en Andrea Kimi Antonelli weten nu ook hoe hun racepakken eruit zien.

Adidas

De pakken van Russell en Antonelli zijn, net als in de voorgaande jaren, zwart. Aangezien er vanaf dit jaar met Adidas wordt samengewerkt, zijn de iconische strepen van het merk zichtbaar op de racepakken. Op de schouders van de coureurs zijn de brede witte strepen te zien. Ook op de onderbenen zijn deze kenmerkende details van Adidas zichtbaar, op het pak is ook het logo van het bedrijf te zien. Ook zijn er lichtblauwe verwijzingen naar titelsponsor Petronas zichtbaar.

Wolff

Naast de racepakken heeft Mercedes ook de teamkleding gedeeld. Ze hebben er met Adidas alles aan gedaan om de kleding goed te laten passen bij de mensen van Mercedes. Teambaas Toto Wolff liep altijd door de paddock in een wit overhemd, en van Adidas heeft hij nu een speciale polo gekregen. Ook dit kledingstuk is wit, en op de schouders zijn ook de strepen van Adidas te zien. Russell en Antonelli kunnen kiezen uit witte of zwarte shirts om tijdens raceweekenden te dragen. Centraal op dit shirt zijn de logo's van Adidas te zien, en in de kraag en op de mouwen zijn er weer verwijzingen naar de kleuren van sponsor Petronas te zien.