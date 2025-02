Ferrari trekt nieuwe belangrijke sponsor aan

Het team van Ferrari heeft voorafgaand het nieuwe seizoen weer een nieuwe sponsordeal gesloten. De Italiaanse renstal heeft een nieuwe partner aangetrokken. Vandaag maakte Ferrari bekend dat ze een deal hebben getekend met het bedrijf Vantage Markets.

In het voorseizoen sluiten Formule 1-teams vaak nieuwe sponsordeals. Het gaat om allerlei soorten deals: van nieuwe titelsponsors tot kleinere partners. Het team van Ferrari is voor sponsors zeer aantrekkelijk, aangezien ze met Lewis Hamilton een grote superster in huis hebben gehaald. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is een geweldig uithangbord voor sponsors en het team, en Ferrari kan dus ook op commercieel vlak profiteren van zijn komst.

Official Partner

Vandaag maakte Ferrari bekend dat ze een nieuwe Official Partner hebben vastgelegd. Het gaat om het online trading platform Vantage Markets. Volgens Ferrari zal Vantage dit seizoen zichtbaar zijn in het ecosysteem van het team, en komen ze met nieuwe kansen voor zowel de fans van het racen als de gebruikers van Vantage. Wat deze kansen precies inhouden, en hoe ze dat willen gaan vormgeven is ook niet duidelijk. Ook is het niet helemaal duidelijk waar de logo's van Vantage te zien zullen zijn bij het team.

Grote deals

Vantage is benoemd tot Official Partner, waardoor ze op gelijke hoogte staan met sponsors als VistaJet en Iveco. Ferrari heeft in de afgelopen jaren een aantal grote sponsors aangetrokken. Sinds vorig jaar is HP de titelsponsor van het team, en de logo's van dit bedrijf zijn groots zichtbaar op de overalls en de auto's. Sinds dit jaar werkt Ferrari ook samen met IBM, en ook de logo's van UniCredit zijn groter geworden. IBM en UniCredit vallen onder dezelfde soort partners als Shell, Puma en VGW Play. Vooral de sponsordeal met HP is zeer gunstig voor Ferrari, de kans is groot dat er in de komende weken nog meer deals worden gepresenteerd.