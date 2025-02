Doohan voelt geen druk: "Wil mijn plekje in de F1 veroveren"

Jack Doohan is dit jaar de tweede coureur van Alpine. De Australiër wil zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 gaan rijden, maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Doohan is ambitieus en stelt dat hij zijn plek in de Formule 1 wil veroveren.

Zelden stond een debutant bij de start van het seizoen zo onder druk als Doohan. De Australische coureur werd vorig jaar vastgelegd als opvolger van Esteban Ocon, en hij mocht debuteren in Abu Dhabi. Doohan had zich een jaar lang voorbereid op zijn debuut, en dit jaar mag hij eindelijk echt laten zien wat hij waard is. De vraag is alleen hoeveel races hij zal gaan rijden, want Alpine heeft ook een andere coureurs vastgelegd.

Colapinto

Begin dit jaar trok Alpine namelijk Franco Colapinto aan als reservecoureur. De Argentijn maakte vorig jaar indruk bij Williams, en hij vertrok naar Alpine omdat hij daar meer kansen heeft om te kunnen racen. Alpine-adviseur Flavio Briatore is enorm enthousiast over Colapinto, en veel mensen verwachten dat Doohan vroeg in het seizoen aan de kant wordt geschoven. De Australiër staat dus onder enorme druk, en elk foutje of momentje zal hem nog meer in de spotlight zetten.

Plekje veroveren in de Formule 1

Briatore voerde de druk alleen maar op door beelden van Colapinto bij een test in Barcelona te delen. Doohan maakt zich op zijn beurt niet zoveel zorgen. De Australiër heeft zin in zijn eerste seizoen in de Formule 1, zo liet hij tijdens de Autosport Awards weten voor de camera van Sky Sports: "Dit is waar ik al die jaren naartoe heb gewerkt. Het is echt enorm speciaal om één van de twintig coureurs op de grid in de Formule 1 te zijn. Ik kijk ernaar uit om mijn plekje in deze sport te gaan veroveren."