Ferrari beloont personeel met megabonus

Het team van Ferrari heeft een goed jaar achter de rug. De Italiaanse renstal kende successen in de Formule 1, en met de komst van Lewis Hamilton ziet de toekomst er ook rooskleurig uit. De tevredenheid is groot, en Ferrari heeft een megabonus uitgekeerd aan het personeel.

Ferrari kende vorig jaar op en naast de baan een goede tijd. Op het circuit kon Ferrari zich in de Formule 1 mengen in de strijd om de zeges en de constructeurstitel. Met Charles Leclerc en Carlos Sainz waren ze een aantal keren de beste, en uiteindelijk werden ze tweede in het constructeurskampioenschap. Daarnaast was Ferrari ook succesvol in het WEC met de eindoverwinning in de 24 uur van Le Mans.

Goed nieuws

Naast de baan ging het ook goed met Ferrari. De netto-inkomsten zouden naar verluidt 6,67 miljard dollar bedragen, en dat is een stijging van 11,8 procent ten opzichte van 2023. Het zijn mooie cijfers, en Ferrari-CEO Benedetto Vigna kwam met goed nieuws voor het personeel van het bedrijf. Tijdens een meeting met de aandeelhouders van Ferrari maakte Vigna bekend dat 5000 medewerkers van Ferrari een flinke bonus hebben ontvangen.

Reusachtige bonus & nieuwe modellen

Onder die 5000 medewerkers vallen ook de mensen die werkzaam zijn voor het Formule 1-team. Het zou gaan om een bonus van 14.400 euro per persoon. In totaal is Ferrari zo'n 72 miljoen euro aan bonussen kwijt. Vigna kwam met nog meer goed nieuws voor Ferrari. Hij verwacht dat het merk ook dit jaar financieel flink zal gaan groeien. Daarnaast kondigde hij de komst van zes nieuwe straatauto's aan, waaronder een volledig elektrisch model. In de Formule 1 zijn de verwachtingen ook heel hoog. Ze willen voortborduren op het succes van vorig jaar, en met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton hebben ze een enorme superster binnenboord gehaald die voor enorm veel aandacht zal zorgen.