Red Bull twijfelt over belangrijke stap voor nieuwe auto

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Ze verloren hun koppositie, en ze kampten met de nodige problemen. De auto opereerde in een klein window, en technisch directeur Pierre Waché vraagt zich af of Red Bull een groter window nodig heeft.

Red Bull viel vorig jaar na de winterstop ver terug. De Oostenrijkse renstal had veel problemen, ze werden bijgehaald door de concurrentie en Max Verstappen was gefrustreerd. In Austin introduceerde Red Bull een groot updatepakket, en dat had effect. Verstappen wist daarna te winnen in Brazilië en Qatar. Wat opviel was dat Red Bull over een dun koord liep. Het window voor de set-up was heel klein, waardoor het verval groot kon zijn.

Droom

De vraag is dan ook of Red Bull een grote verandering moet doorvoeren aan de RB21. Men wil dat het set-up window van de RB21 groter is dan bij de voorganger. Technisch directeur Pierre Waché heeft zo zijn twijfels in gesprek met Motorsport.com: "Als droom wil je dat natuurlijk, maar je weet dat de algehele potentie afneemt als je het window vergroot. Als je naar de auto's van andere teams kijkt en hoe die liggen, dan zijn die allemaal enorm stijf. Wat je wil, is de snelste auto produceren, maar het is niet zo dat een auto langzaam is doordat het window waarin die werkt klein is."

Window zoeken

Waché stelt dat het belangrijker is om het set-up window te vinden, hoe groot deze ook is. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Wat je wil, is dat je voor ieder circuit in het juiste window zit, dus dat je daarop kunt anticiperen. Als je dat kunt bereiken, waarom zou je dan het window nog willen vergroten en de algehele potentie van een auto afvlakken? Je wil de snelste auto in vergelijking met de anderen. Ik zal de algehele potentie niet laten afnemen om het operationeel makkelijker te maken. Je kunt de potentie wel verlagen om coureurs te helpen zodat ze de auto kunnen gebruiken, maar niet om engineers te helpen de auto te gebruiken."

Balans

Die balans is voor Waché zeer belangrijk. Hij legt uit dat er een balans nodig is tussen potentie en bruikbaarheid: "Het belangrijkste is dat je altijd op zoek bent naar manieren om de auto sneller te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat coureurs er het maximale uit kunnen halen. In 2023 hebben we bewezen dat onze richting correct was, aangezien we sneller waren dan de anderen. Het afgelopen jaar heeft ons wel geleerd dat we toen niet correct waren. Het gaat om een evenwicht vinden tussen de balans van een auto en de algehele positie ervan. Dat vraagstuk moeten we voor aankomend seizoen oplossen."