Horner ziet belangrijke overeenkomst tussen Lawson en Verstappen

Liam Lawson rijdt vanaf dit jaar voor het van Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, en de verwachtingen zijn dan ook torenhoog. Red Bull-teambaas Christian Horner ziet gelijkenissen tussen Verstappen en Lawson.

Red Bull besloot eind vorig jaar in te grijpen. Sergio Perez kende een teleurstellend seizoen, waarin hij geen goede prestaties wist neer te zetten. Vlak voor de kerstdagen werd bevestigd dat Perez en Red Bull uit elkaar gingen, waardoor ze dus op zoek moesten gaan naar een vervanger. Het was geen lange zoektocht, en de keuze viel op Liam Lawson. Hij heeft weinig ervaring, maar Red Bull heeft vertrouwen in hem.

Risico's

Red Bull-teambaas Christian Horner wil de verwachtingen temperen. De voorgangers van Lawson hadden het vaak zwaar bij Red Bull, zo verdronken Alexander Albon en Pierre Gasly naast Verstappen. Horner is dan ook duidelijk in gesprek met de internationale media: "Het gevaar is dat dit zich herhaalt. Maar Liam heeft een andere persoonlijkheid en hij kan beter met de druk omgaan. Hij heeft echt veerkracht getoond met de kans die hij heeft gekregen om te verschijnen, aan de slag te gaan en te presteren, en dat heeft hij gedaan."

Zelfde rijstijl

Horner erkent wel dat ze het proces met Lawson moesten versnellen. Hij wijst weer naar de teleurstellende prestaties van Perez: "Eigenlijk was het niet de bedoeling om dit te versnellen dit jaar. De omstandigheden werden echter anders, door het feit dat Checo geen geweldig seizoen had. Maar we geloven dat Liam, met het traject dat hij nu volgt, alleen maar beter kan worden." Horner is lovend over Lawson: "Hij rijdt ook op een vergelijkbare manier als Max. Hij schrikt er niet voor terug om met een scherpe voorkant te rijden, dus qua rijeigenschappen moet het makkelijker zijn om de auto's op elkaar af te stellen qua set-up."