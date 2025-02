Echte champagne keert terug in de Formule 1

De Formule 1 heeft voorafgaand het seizoen een belangrijke deal bekendgemaakt. Ze hebben namelijk een nieuwe champagne partner gevonden voor de komende jaren. Ze gaan samenwerken met Moët & Chandon, en dat komt voort uit de grote deal met LVMH.

De Formule 1 tekende vorige jaar een grote deal met LVMH. Het conglomeraat is het moederbedrijf van luxemerken zoals Louis Vuitton en TAG Heuer. Vorig jaar werd er een tienjarige deal gesloten die begin dit jaar is ingegaan. Het zorgt ervoor dat meerdere grote merken nu opduiken in de Formule 1. Eerder werd er al een deal gesloten met Louis Vuitton, waardoor het merk nu de titelsponsor is van de Australische Grand Prix.

Champagne

Vandaag is er een nieuwe grote deal bijgekomen. De Formule 1 heeft namelijk een nieuwe champagne partner aangetrokken. Ze gaan weer samenwerken met Moët & Chandon, waardoor de echte champagne weer terugkeert in de koningsklasse van de autosport. Sinds 2021 werkte de sport samen met Ferrari Trento, wat officieel geen champagnemerk is, maar mousserende wijn maakt. Door de nieuwe deal wordt de traditie dus in ere hersteld.

Belgische Grand Prix

Moët & Chandon is ook eigendom van LVMH, en het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat ze deze deal zouden sluiten. De podiumfinishers zullen dit jaar weer met de champagne mogen spuiten. De deal gaat nog iets verder, want Moët & Chandon wordt ook de nieuwe titelsponsor van de Belgische Grand Prix. De race op het circuit van Spa-Francorchamps heet dit jaar dan ook officieel de Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is blij met deze nieuwe deal, en stelt dat het traditie is om op het podium met champagne te toosten. Naast Louis Vuitton en TAG Heuer is Moët & Chandon nu het derde LVMH-merk dat een deal heeft gesloten met de Formule 1.