Formule 1 wijst Louis Vuitton aan als titelsponsor seizoensopener

De Formule 1 heeft een opvallende deal gesloten. Ze gaan namen samenwerken met het wereldberoemde luxueuze modemerk Louis Vuitton. Het gaat om een grote samenwerking, en Louis Vuitton is benoemd tot de titelsponsor van de Australische Grand Prix die wordt verreden in Melbourne.

De Formule 1 sloot vorig jaar een grote deal met LVMH. De sport tekende een tienjarige deal met het bedrijf, ze hebben een contract van tien jaar getekend en LVMH wordt Global Partner. LVMH is het moederbedrijf van veel grote luxeproducten, waaronder Louis Vuitton. Het was dan ook de verwachting dat de merken van het conglomeraat een bepaalde rol zouden gaan krijgen in de Formule 1.

Australië

Nu heeft deze samenwerking dus vorm gekregen. De Formule 1 heeft vandaag bekendgemaakt dat modemerk Louis Vuitton is genoemd tot Official Partner. Deze samenwerking wordt kracht bijgezet door een opvallende deal met de Australische Grand Prix. Louis Vuitton zal namelijk gaan fungeren als de titelsponsor van de race in Melbourne. De seizoensopener draagt nu officieel de naam 'Louis Vuitton Australian Grand Prix'. De race wordt verreden op 16 maart.

Grote rol tijdens raceweekenden

De samenwerking tussen de Formule 1 en Louis Vuitton zal nog veel verder gaan. Het luxe modemerk gaat zorgen voor speciale dozen waar de bekers voor de coureurs in zullen worden bewaard. Hiermee zullen ze een belangrijke rol gaan spelen tijdens de openingsceremonies en tijdens de podiumceremonies. Daarnaast zullen de logo's van Louis Vuitton ook te zien zijn op de boarding tijdens de races. Dit is een unieke mijlpaal, want het is voor het eerst in de geschiedenis van het modemerk dat ze rondom een sportevenement te zien zullen zijn. Toch is de autosportwereld geen nieuwe plek voor Louis Vuitton, want in het verleden werkten ze al samen met de Automobile Club de Monaco, bij de Monegaskische Grand Prix.