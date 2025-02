Ambitieuze Gasly opent de aanval op top vijf

Het team van Alpine begint vol ambities aan het nieuwe jaar in de Formule 1. De Franse renstal wil omhoog kijken, en een grote stap gaan zetten in het middenveld. Pierre Gasly deelt die ambities, en richt zijn pijlen op de top vijf in het constructeurskampioenschap.

Alpine begon vorig jaar op een rampzalige wijze aan het seizoen. Ze kampten met de nodige problemen, kopstukken verlieten het team en de prestaties waren niet om over naar huis te schrijven. Flavio Briatore werd bij het team gehaald als speciale adviseur, en langzaam maar zeker werden de prestaties beter. In de laatste races van het jaar zette Alpine een eindsprint in, en mede dankzij een dubbele podiumfinish in Brazilië eindigden ze op de zesde plaats in het kampioenschap.

Blik richting top vijf

Dit jaar wil Alpine het beter gaan doen. De zesde plaats in het constructeurskampioenschap was een opsteker na de slechte start van het seizoen, maar ze willen meer. Pierre Gasly wordt gezien als de kopman van het team, en tijdens de uitreiking van de Autosport Awards deelde hij in gesprek met Motorsport.com zijn ambities: "Ik ga voor de top vijf bij de constructeurs, want dat is wat ik wil en wat ik denk dat zeker haalbaar is."

Kleine verschillen

De top vijf bij de constructeurs is ambitieus. Het is immers de verwachting dat vier teams sterk zullen zijn, en dat de verschillen daarachter klein zullen zijn. Daarnaast heeft Gasly in de persoon van Jack Doohan een debutant als teamgenoot. Toch droomt Gasly was een grootste prestatie: "Diep van binnen wil eigenlijk meer dan de vijfde plek in het kampioenschap bij de constructeurs, maar ik moet objectief zijn en ik moet weten dat het veld dicht bij elkaar zit en dat ze competitief zijn. Ik verwacht eigenlijk ook geen grote veranderingen ten opzicht van vorig jaar."